Sicilia in allerta meteo e la Protezione Civile avverte: “Ancora forti temporali”

Allerta meteo Sicilia, questo l’avviso della Protezione civile anche per la giornata del 6 giugno 2023. Il maltempo continuerà imperterrito anche per la giornata di domani in Sicilia e la protezione civile continua a emanare per l’ennesimo giorno il proprio bollettino di allerte per condizioni meteo avverse: l’allerta anche per la giornata del 6 giugno è di colore giallo.

Infatti il dipartimento Regionale di Protezione civile regionale ha diffuso un nuovo avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Nella nota 23156 viene rinnovata l’allerta gialla in tutte e nove le province.

Ecco cosa si legge nel bollettino appena emanato:

Precipitazioni “Da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati generalmente moderati.

I mari “inizialmente molto mosso lo Stretto di Sicilia con modo ondoso in attenuazione”.

Venti: Localmente forti nord-orientali sulla Sicilia sud-orientale, in attenuazione.

La protezione civile segnala inoltre condizioni meteo avverse per le prossime ore. “Dalla sera/notte di oggi, e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento”.

Dirottati voli in Sicilia

Un violentissimo temporale ha colpito in modo molto violento Trapani, dove ha letteralmente diluviato (38mm di pioggia accumulata). La temperatura sulla città costiera della Sicilia occidentale è piombata addirittura a +15°C in pieno giorno, come in una giornata tipica di fine gennaio. A causa del maltempo, diversi voli sono stati dirottati. In modo particolare pesanti disagi per i passeggeri del FR8003 di Ryanair partito da Bologna e deviato a Palermo per il forte temporale in atto su Birgi.

