A Marineo l’Infiorata dei bambini con il volto di Biagio Conte

Oltre 400 bambini di Marineo, in provincia di Palermo, hanno realizzato una suggestiva infiorata in onore del Corpus Domini e per ricordare il missionario Biagio Conte, scomparso lo scorso gennaio.

Nel pomeriggio di domenica, dopo la processione del Santissimo Sacramento, il corteo ha attraversato la grande infiorata realizzata dai “piccoli maestri”, che hanno dato prova di grande talento artistico. Particolarmente toccante l’opera dedicata proprio a Biagio Conte, il missionario palermitano sempre ricordato con affetto dai bambini e da tutta la comunità.

Per realizzare i colorati tappeti floreali, che hanno impressionato i tantissimi visitatori, sono stati utilizzati petali di tantissimi fiori. Tutte le scuole del paese hanno partecipato con entusiasmo all’iniziativa, giunta alla quinta edizione. Il prossimo fine settimana, 10 e 11 giugno, a Marineo si svolgerà anche la tradizionale infiorata artistica con la partecipazione di maestri infioratori.

