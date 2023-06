Travolta da auto pirata, dichiarata la morte di Miriam La Spada

È stata dichiarata cerebralmente morta Miriam La Spada, la 23enne investita undici giorni fa a Camaro, a Messina. Alle 15 i medici del reparto di rianimazione del Policlinico hanno avviato l’iter previsto in questi casi.

La giovane era stata investita lo scorso 24 maggio nella frazione di Camaro. Il suo scooter è stato travolto da un’auto guidata da un 36enne evaso dai domiciliari. L’uomo solo in seguito si è costituito con il suo avvocato il giorno seguente.

Sono state gravissime le ferite riportate dalla 23enne, finita su un muretto dopo l’impatto. Dopo il ricovero in ospedale, non si è po’ più ripresa. Avviato l’iter per la donazione degli organi.

