Lutto nel Palermitano: addio a Simona Amorello, giovane consigliera comunale di 29 anni

La comunità di Partinico e quella politica di Monterotondo sono in lutto per la scomparsa improvvisa di Simona Amorello, giovane consigliera comunale del PD e vicepresidente del Consiglio comunale nel comune di Monterotondo. Amorello, originaria di Partinico, è morta a soli 29 anni a causa di un malore improvviso.

La notizia ha scosso sia la sua città natale che quella in cui viveva e lavorava. Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio rivolti alla madre Margherita e al padre Salvatore, espressioni del dolore dei concittadini siciliani e del mondo politico della comunità in cui Simona era amata e apprezzata.

Il sindaco di Monterotondo, Riccardo Varone, ha espresso il suo profondo dolore per la scomparsa della giovane consigliera: “Sconvolto e profondamente addolorato, fatico a trovare le parole per esprimere la mia vicinanza a Salvatore, a Margherita, a Paolo per la scomparsa di Simona Amorello, amica, consigliera comunale e Vice Presidente del Consiglio Comunale. È un giorno tristissimo per la comunità democratica, per quella cittadina, per le Istituzioni di Monterotondo. Dire che Simona mancherà a tutte e a tutti noi è banale e non rende minimamente l’idea di quanto sia sconvolgente l’addio che sono, che siamo costretti a darle… Un abbraccio commosso ai suoi cari e un bacio al cielo”.

Anche il Partito Democratico di Campoleone ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di Simona Amorello e del compagno Roberto Peretti, amico e fratello di tante campagne elettorali: “Un vuoto enorme per tutta la nostra comunità”, si legge nella nota del Partito Democratico.

La prematura scomparsa di Simona Amorello lascia un vuoto incolmabile nelle comunità di Partinico e Monterotondo, che si stringono attorno alla sua famiglia in questo momento di profondo dolore.

