La famosa influencer Giulia Salemi a Pantelleria, le foto della vacanza vip

Inizia il walzer dei vip in Sicilia e, tra le prime, Giulia Salemi arriva a Pantelleria.

L’influencer Giulia Salemi, al centro del gossip per via di una nuova presunta crisi con Pierpaolo Pretelli, è sbarcata nell’isola siciliana senza il fidanzato, un fatto che ha alimentato ancora di più i rumors.

L’influencer italo-persiana ha partecipato a “The Island”, un festival che mette insieme musica elettronica, natura e sostenibilità ambientale. A Pantelleria Giulia Salemi era con il fashion designer Matteo Evandro Manzini, suo amico, e la meteorina Mediaset Martina Hamdy con cui nel 2018 ha condiviso l’esperienza del “Grande Fratello Vip”. Con la Salemi c’era il giornalista Santo Pirrotta.

La famosa influencer ha mostrato ai suoi del followers le foto della sua mini vacanza a Pantelleria su Instagram. Foto al tramonto, boat party, dj set durante l’aperitivo, balli scatenati e brindisi. Sabato sera, infatti, Matteo Evandro Manzini ha festeggiato il compleanno sull’isola.

La Salemi, che l’anno prossimo debutterà come opinionista al “Grande Fratello Vip” al posto di Sonia Bruganelli, è sempre più distante da Pierpaolo Pretelli. Lo scorso febbraio, i due avevano superato una crisi ma da qualche settimana si vocifera che tiri nuovamente aria di burrasca. “Dagospia” parla di Pierpaolo Pretelli come “l’ex signor Salemi”. A Pantelleria Giulia Salemi è sbarcata da sola. Pierpaolo Pretelli si trova infatti al momento a Barcellona per il “Primavera Sound Festival” dove sabato sera si sono esibiti anche i Maneskin.

Quello di Giulia Salemi è solo uno dei primi arrivi di personaggi famosi in Sicilia e a Pantelleria, da sempre meta escludiva di vip che spesso vanno anche a trovate lo stilista Giorgio Armani, re indiscusso dell’isola minore siciliana.

