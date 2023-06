Inferno sulla Statale, tre auto si schiantano: 6 feriti, 4 gravi

Un grave incidente stradale ha coinvolto tre automobili nel comune di Acquaviva Platani, nel nisseno, provocando il ferimento di sei persone, di cui quattro in condizioni critiche. L’incidente è avvenuto sulla Palermo-Agrigento.

L’impatto tra i veicoli è avvenuto con violenza, causando lesioni gravi ai passeggeri coinvolti. Immediatamente dopo l’incidente, la centrale operativa del 118 di Caltanissetta ha inviato l’elisoccorso e diverse ambulanze sul posto per soccorrere i feriti.

Quattro delle vittime sono state trasportate in codice rosso in diversi ospedali della zona. Tre di loro sono stati portati ad Agrigento: una donna con traumi cranici ed un uomo con ferite e lesioni al petto e all’addome, entrambi in condizioni critiche, mentre una terza donna è stata ricoverata in codice giallo. La quarta vittima in codice rosso, una donna con gravi traumi al torace e all’addome, è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Le altre due persone coinvolte nell’incidente, due ragazzi, hanno riportato ferite lievi e sono stati medicati presso lo stesso ospedale di Caltanissetta.

Le indagini sulle cause del drammatico incidente sono in corso da parte delle autorità locali, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’evento e accertare eventuali responsabilità.

.