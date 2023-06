Il miracolo della vita, in Sicilia il primo nido di tartarughe Caretta Caretta del 2023

La scoperta in Sicilia. È siciliano il primo nido di tartarughe Caretta Caretta scoperto nel 2023 in Italia. La straordinaria notizia arriva dalla spiaggia di Morghella, a Pachino, nel siracusano, dove alcuni bagnanti hanno avvistato e segnalato la presenza delle uova della tartaruga marina. Gli operatori del “Progetto tartarughe” del Wwf Italia si sono subito attivati per verificarne l’autenticità.

“Possiamo confermare con gioia che si tratta della prima nidificazione italiana del 2023” annuncia Oleana Prato, responsabile del progetto. Prato, assieme alle colleghe Viviana Falesi e Helen Accolla del WWF Sicilia SUD Orientale, si è recata sul posto per un sopralluogo, trovando le uova di tartaruga Caretta Caretta. Per proteggerle è stata installata un’apposita recinzione.

La notizia è motivo di grande speranza per la tartaruga marina, specie a rischio estinzione, e rappresenta un buon auspicio per l’ecosistema marino siciliano. «Il Wwf continuerà a monitorare il nido nei prossimi mesi per favorire le migliori condizioni per la schiusa e la deposizione delle tartarughine in mare», fanno sapere gli operatori. Un miracolo della natura che scalda il cuore in questo inizio d’anno.

