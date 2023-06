Violento incidente sulla Palermo-Agrigento, 4 feriti: c’è anche un bimbo

Palermo – Un grave incidente stradale si è verificato lungo la Statale 189 Palermo-Agrigento, causando il ferimento di quattro persone, tra cui un bambino. L’evento si è verificato al bivio Acquaviva-Casteltermini, in provincia di Agrigento.

Le vittime coinvolte nell’incidente sono tre residenti di San Cataldo e uno di Lercara Friddi. Non si conoscono ancora le cause che hanno scatenato il violento scontro tra le tre auto, e le indagini sono attualmente in corso.

Un elisoccorso è intervenuto tempestivamente sulla scena, atterrando sulla Statale per trasportare d’urgenza uno dei feriti all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Le condizioni del paziente trasportato risultano gravi, mentre non sono state ancora diffuse informazioni sulle condizioni degli altri feriti, tra cui il bambino coinvolto.

Sul luogo dell’incidente stanno operando i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Mussomeli, che stanno collaborando per ricostruire la dinamica dell’evento e stabilire le responsabilità. La zona dell’incidente è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza e per facilitare le operazioni di rimozione dei veicoli coinvolti.