Tromba d’aria spettacolare colpisce il Trapanese, allerta gialla in Sicilia

Tromba d’aria spettacolare colpisce la provincia di Trapani, allerta gialla in Sicilia

Trapani, 2 giugno 2023 – Un’imponente tromba d’aria ha colpito oggi parte della provincia di Trapani, causando stupore e preoccupazione tra gli abitanti. Il fenomeno meteorologico è stato accompagnato da piogge e temporali che hanno interessato diverse città della regione.

Intorno alle 14:00, molti testimoni hanno osservato l’enorme tromba d’aria che si è formata nella zona ai confini con la città di Salemi, in particolare nelle campagne adiacenti al liceo scientifico. L’impressionante grandezza del fenomeno ha permesso di vederlo anche da zone molto lontane.

Fortunatamente, al momento non si registrano danni a cose o persone in seguito all’evento. La Protezione Civile regionale ha tuttavia diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico a causa dei temporali. L’allerta, valida dalle ore 16:00 di oggi fino alle ore 24:00 di domani, 3 giugno, riguarda Palermo e l’intera Sicilia.

L’allerta gialla continua anche per domani, con precipitazioni isolate o sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, soprattutto sulle zone interne e montuose. I quantitativi di pioggia cumulati saranno deboli o moderati, a seconda delle aree colpite.

Gli esperti consigliano ai cittadini di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di seguire le indicazioni fornite dalle autorità locali e dalla Protezione Civile, al fine di garantire la sicurezza di tutti.

In un periodo in cui gli eventi meteorologici estremi sembrano diventare sempre più frequenti, è fondamentale essere preparati e consapevoli dei potenziali rischi che tali fenomeni possono comportare.

.