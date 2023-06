La tragedia, 40enne siciliano si schianta e muore, aveva perso la moglie l’anno scorso

Angelo Nicotra, un motociclista perde la vita in un incidente inspiegabile. Una tragedia ha scosso l’intera comunità di Mineo in provincia di Catania. A perdere la vita Angelo Nicotra, 40 anni, in un incidente autonomo e inspiegabile. L’uomo stava percorrendo in moto viale Europa quando, per motivi da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è rovinosamente caduto al suolo. Inutili i soccorsi del 118 e dell’elisoccorso, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

La vittima lascia due figli minorenni, di 14 e 11 anni, che solo un anno fa avevano perso tragicamente la madre Valentina Ragusa, morta per un infarto fulminante. Una tragedia nella tragedia per la famiglia Nicotra, colpita da due lutti così ravvicinati e devastanti. Grande sgomento nella comunità di Mineo, dove Angelo Nicotra era molto conosciuto. Imprenditore agricolo, descritto come un instancabile lavoratore e un padre esemplare, stava cercando di risollevare i suoi figli dopo la morte della moglie.

Il parroco di Mineo, padre Santo Cammisuli, ha espresso il proprio dolore per questa notizia inaspettata: “Persona semplice, educata, rispettosa, lavoratrice. Amava e seguiva con tantissima attenzione i suoi due figli aiutato dai suoi cari. E ora? Non ho parole, cosciente che ogni singola parola rimane nel vuoto e priva di significato di fronte tale tragedia. Solo la fede in Dio può darci conforto e il silenzio”.

Le indagini per ricostruire la dinamica del tragico incidente sono affidate ai carabinieri. Si ipotizza che Nicotra abbia perso il controllo del mezzo a causa di un malore improvviso ma le cause del decesso sono ancora da accertare.

