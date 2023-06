Violento incidente stradale tra Marineo e Bolognetta, due persone ferite

Questa mattina, intorno alle 10:00, si è verificato un grave incidente stradale tra Bolognetta e Marineo in provincia di Palermo. Un violento scontro tra una Fiat Panda e una Ford Focus ha causato il ferimento di entrambi i conducenti coinvolti.

In particolare, l’automobilista a bordo della Fiat Panda è rimasto incastrato tra le lamiere della vettura a seguito dell’impatto. E’ stato necessario l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco per estrarlo dalla macchina, consegnandolo poi ai sanitari del 118, che lo hanno trasportato in ospedale.

Anche l’autista della Ford Focus ha riportato diverse lesioni, anche se non si tratta di ferite gravi. Sul luogo dell’incidente si è recata immediatamente una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Misilmeri, al fine di accertare le cause del sinistro e le eventuali responsabilità dei conducenti.

