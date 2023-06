Giulia Tramontano trovata morta, era incinta: uccisa dal fidanzato

Il corpo senza vita di Giulia Tramontano, 29 anni e incinta di 7 mesi, è stato ritrovato poco dopo la mezzanotte in un’area verde abbandonata a Senago, nel Milanese. La scomparsa della giovane era stata denunciata domenica 28 maggio dal fidanzato convivente, Alessandro Impagnatiello, che ha poi confessato di averla uccisa.

Impagnatiello, 30 anni, ha indicato ai Carabinieri il luogo in cui aveva nascosto il corpo di Giulia. Il cadavere è stato rinvenuto in un lembo di terra dietro ai box di una palazzina in via Monte Rosa a Senago, non lontano dall’abitazione della coppia. Ora il pm Alessia Menegazzo sta interrogando Impagnatiello per poi procedere al suo arresto.

Il 30enne aveva inizialmente raccontato di aver visto Giulia per l’ultima volta domenica mattina, prima di andare al lavoro. Tuttavia, gli inquirenti hanno trovato tracce di materiale biologico, probabilmente sangue, nella sua auto, che sono state decisive per la sua confessione.

Giulia era disperata a causa del tradimento di Impagnatiello, barman in locali noti a Milano come l’Armani Café. L’uomo aveva una relazione con una ragazza americana, che era rimasta incinta e aveva perso il bambino. Entrambe le donne erano all’oscuro delle bugie di Impagnatiello, ma la situazione è esplosa sabato, quando ci sarebbe stato un incontro tra i tre.

Giulia ha litigato furiosamente con il fidanzato e ha raccontato tutto ai genitori, che il giorno dopo, preoccupati per il silenzio della figlia e il suo telefono muto, sono arrivati a Senago da Napoli. Hanno affrontato Impagnatiello, discusso e arrivati anche alle mani.

Gli investigatori hanno ricostruito gli eventi tra sabato sera e domenica mattina, quando Impagnatiello è uscito per andare a lavorare. È stato lui stesso a denunciare la scomparsa della compagna nel pomeriggio, spiegando di averla vista per l’ultima volta mentre dormiva. Tuttavia, era agitato e si è contraddetto più volte durante l’interrogatorio. Infine, nella notte, è arrivata la confessione: è stato Impagnatiello ad uccidere Giulia.

