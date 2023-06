Frontale sulla statale, quattro persone ferite

La strada statale 284 “Occidentale Etnea” è provvisoriamente chiusa al traffico a Paternò (CT), a causa di un incidente avvenuto al km 40,700.

Per cause in corso di accertamento, due autovetture sono entrate in collisione frontalmente e, nell’impatto, quattro persone sono rimaste ferite.

La dinamica dell’incidente è ancora tutta da ricostruire ma per uno dei due conducenti è stato necessario allertare l’eliambulanza dell’ospedale Cannizzaro di Catania che è atterrato sulla carreggiata della Statale.

Sul posto, si trovano i soccorritori del 118, i carabinieri ed una squadra dei Vigili del Fuoco.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata agli svincoli di Santa Maria di Licodia e Paternò Nord, e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Questa mattina un altro grave incidente è avvenuto nel palermitano, tra i comuni di Marineo e di Bolognetta. Sono due le persone rimaste ferite nel corso di un incidente frontale tra due automobili. Uno dei due autisti è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale, ferito anche l’altro conducente seppur in maniera meno grave.

.