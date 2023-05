Tragico incidente sulla provinciale, muore un uomo

Un incidente mortale tra una BMW e una moto è avvenuto oggi a Vittoria, in provincia di Ragusa, alle ore 12 sulla strada per Scoglitti km 9, nel cda zafaglione. Sfortunatamente Sergio Scribano, 47 anni, il motociclista non ce l’ha fatta e ha perso la vita sul colpo.

I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Municipale di Vittoria, che sta ancora indagando sulle cause del tragico evento. Non c’è stato nulla da fare per Sergio Scribano.

La strada per Scoglitti, in particolare nel tratto del km 9, è spesso teatro di incidenti, con numerose imprese automobilistiche e motociclistiche che utilizzano la zona come banco di prova e test per le loro auto e moto elaborate. Questo episodio si aggiunge ad una lunga lista di incidenti che si sono verificati sulle strade della zona.

Foto Franco Assenza

