Giugno inizia con la pioggia in Sicilia, nuova allerta meteo gialla

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un nuovo avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, che sarà valido da oggi e fino alle ore 24:00 di domani, 1 giugno. La situazione meteorologica rimarrà instabile e precaria anche nei prossimi giorni, e le aree interne della Sicilia continueranno ad essere esposte all’instabilità termoconvettiva.

Secondo Francesco Nucera di 3Bmeteo.com, questa situazione sarebbe provocata da una circolazione atmosferica invertita, con alta pressione sul Nord Europa e bassa pressione sul Mediterraneo e sull’Italia. A causa di ciò, il Mediterraneo continua ad essere raggiunto da aria umida e instabile, e la prima decade di giugno si preannuncia altrettanto instabile, con precipitazioni sopra la media, ma a carattere irregolare.

Le temperature massime saranno comprese tra i 25°C e i 29-30 gradi, senza eccessi di calore. Nel frattempo, Palermo è nuovamente sotto allerta gialla per i temporali, come già accaduto ieri. Queste previsioni sembrano confermare i timori di molti, che temono che il mese di maggio possa passare alla storia come uno dei più piovosi dal dopoguerra. In queste ultime settimane, diverse zone della Sicilia e del Mediterraneo sono state colpite da episodi di pioggia, anche estrema, che hanno provocato alluvioni e allerte meteo in diverse aree.

