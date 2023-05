Forte terremoto a Catania all’alba

Un terremoto di magnitudo compresa tra 3.7 e 4.2 è stato registrato alle 6.44 di domenica mattina nella zona di Catania. Al momento non si hanno ulteriori informazioni su danni a persone o a cose.

Questa mattina alle 6.44 i sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato una scossa di terremoto con magnitudo compresa tra 3.7 e 4.2 nella zona di Catania.

Al momento non sono giunte segnalazioni di danni a persone o cose. La scossa registrata alle 6.44 sarebbe stata accompagnata da altre secondo le segnalazioni su Twitter sul profilo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, in particolare vicino a Giarre dove c’è chi scrive di aver sentito la scossa «molto forte». Stando alle segnalazioni giunte sui social, il sisma è stato avvertito in tutta la Sicilia orientale, sopratuttto nella zona jonica del Catanese e del Messinese.

Un’altra scossa alle 6.50 è stata registrata dall’Ingv a Milo, sempre nel Catanese, di magnitudo 2.3 a una profondità di 7 km.

Si tratta dell’ennesima scossa di terremoto avvertita negli ultimi mesi nella Sicilia orientale, area ad alta pericolosità sismica

Ulteriori aggiornamenti saranno diffusi nelle prossime ore.