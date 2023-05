Incidente nel Palermitano, un centauro grave a Palermo

L’ennesimo tragico incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi sulla SP120, in località Salinella, nel comune di Petralia Soprana, nel cuore delle Madonie. Un giovane motociclista è rimasto gravemente ferito in circostanze ancora da chiarire.

Secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di un incidente autonomo, verificatosi durante un giro turistico sulla catena montuosa siciliana. Il giovane, in compagnia di alcuni amici motociclisti, sarebbe rimasto coinvolto in un tremendo incidente.

L’impatto con il terreno è stato violentissimo e il giovane è apparso subito in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Petralia Sottana e i sanitari del 118, che hanno provato a soccorrere il ragazzo. È stato chiamato un elisoccorso del 118 che ha trasferito il centauro a Palermo.

Nel frattempo, una notizia simile riguarda un altro motociclista. Un incidente si è verificato intorno alle 14:00, sull’autostrada A20, poco dopo lo svincolo di Rometta, in direzione Palermo. Fortunatamente, non ci sarebbero stati altri veicoli coinvolti nell’incidente, tuttavia il motociclista ha riportato gravi ferite a seguito della caduta sull’asfalto. L’intervento dell’elisoccorso è stato immediato, così come l’arrivo della polizia stradale, che ha regolamentato il traffico durante i rilievi del caso.