Grave incidente sulla Palermo-Messina, motociclista gravemente ferito

Un grave incidente stradale è avvenuto intorno alle 14 di oggi sull’autostrada A20 Messina Palermo in direzione del capoluogo poco dopo lo svincolo di Rometta. Un motociclista è caduto sull’asfalto riportando gravi ferite. Sul luogo dell’incidente è intervenuto immediatamente l’elisoccorso, necessario per trasportare il ferito in ospedale per le cure del caso.

Le cause dell’incidente sono ancora da accertare ma, al momento, non sembrerebbero esserci altri veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per i rilievi del caso e per regolare il traffico che a seguito dell’incidente ha subito notevoli ripercussioni.

