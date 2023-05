Follia a Palermo, rider percorre contromano l’autostrada A29 sulla corsia di sorpasso

Poteva provocare un grave incidente stradale. Un episodio pericoloso e gravissimo si è verificato ieri notte, attorno alle 23.15, sull’autostrada A29, quasi all’ingresso di Palermo, all’altezza di via Ugo La Malfa. Un uomo a bordo di una bicicletta avrebbe percorso, in controsenso lateralmente alla corsia di sorpasso, la parte iniziale della Circonvallazione di Palermo, mettendo a repentaglio non solo la propria vita ma anche quella degli automobilisti.

L’uomo in questione, un fattorino di una nota azienda di trasporto cibo, un rider, ha fatto la sua passeggiata notturna controsenso in autostrada sprezzante del pericolo. Che si trattasse di un rider lo dice una segnalazione arrivata in redazione, come testimoniato dalla presenza di una cassetta installata sul sellino del mezzo a due ruote. Il tratto percorso in maniera pericolosa riguarda il tratto finale dell’autostrada Palermo-Mazara del Vallo.

Gli automobilisti, sorpresi da questa situazione inusuale e rischiosa sulla Circonvallazione palermitana, hanno fatto di tutto per evitare l’impatto con il rider.

Non è ancora chiara la motivazione dietro il gesto del rider, ma è probabile che si tratti di una mancanza di attenzione o di un errore nel seguire le indicazioni stradali.

“Le autorità dovrebbero indagare sull’accaduto e il rider dovrebbe essere accusato di violazione delle norme di circolazione, oltre a dover rispondere alle conseguenze civili e penali che ne derivano”, dice la segnalazione giunta in redazione.