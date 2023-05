Mistero in Sicilia, uomo morto trovato in una scuola

Una macabra scoperta è stata fatta a Marsala, dove il cadavere di un uomo è stato trovato all’interno di una scuola abbandonata in contrada Ciappola, a circa dodici chilometri a nord del centro della città. La scuola sembrava essere diventata un rifugio per alcuni migranti da qualche tempo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza per stabilire le cause del decesso e l’identità della vittima.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto esattamente e da quanto tempo il corpo senza vita fosse all’interno dell’edificio. La nazionalità e l’età della vittima sono ancora da determinare. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e cercando di ricostruire la dinamica dell’evento.

