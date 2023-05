Villa del Gattopardo: l’antica dimora dei principi Tomasi torna a splendere

Dopo anni di abbandono e un lungo restauro, la storica Villa Lampedusa, nota anche come Villa del Gattopardo, riapre le sue porte al pubblico in tutto il suo magnifico splendore. Il mecenate siciliano Tommaso Dragotto, fondatore della compagnia di autonoleggio Sicily by Car, ha acquistato e restaurato la dimora settecentesca, situata nella Piana dei Colli del capoluogo siciliano, con un investimento di sei milioni di euro.

Il restauro della Villa del Gattopardo

Il restauro, durato oltre due anni e supervisionato dalla Soprintendenza ai Beni culturali, ha coinvolto diverse squadre di tecnici, maestranze specializzate e restauratori, sotto la direzione degli architetti Katia Balistreri e Franco Di Peri di Ekklesiasteron Restauro Conservativo. Grazie a questo imponente lavoro, la villa, un tempo della famiglia dei Principi di Lampedusa e luogo d’ispirazione per il celebre romanzo “Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ora torna alla città di Palermo. Anche Villa Igiea a Palermo è stata trasformata in una dimosa super lusso.

La nuova vita della Villa del Gattopardo: hotel, Spa e parco

Oltre a essere la sede della Fondazione Tommaso Dragotto, istituita nel 2016 con l’obiettivo di promuovere iniziative di carattere artistico-culturale e di utilità sociale, la Villa del Gattopardo ospita un esclusivo hotel di lusso con 10 suite, una Spa ben attrezzata e uno spettacolare parco con una fontana danzante unica nel suo genere in Europa.

Il dettagliato restauro della Villa del Gattopardo

Il restauro ha riguardato l’intera struttura, compresi gli affreschi, gli stucchi e gli arredi originali, che sono stati accuratamente scelti in base al gusto e alle mode dell’epoca. L’ampio parco circostante è stato anch’esso recuperato nel rispetto della flora locale, offrendo uno spazio aperto dove godere dei colori e dei profumi stagionali. La Villa del Gattopardo sarà visitabile gratuitamente ogni domenica mattina, permettendo ai cittadini e ai turisti di ammirare da vicino questa preziosa testimonianza del patrimonio storico-artistico palermitano.

Tommaso Dragotto, pur conscio dell’enorme impegno e della mole di lavori che ha richiesto il restauro, si dice soddisfatto e orgoglioso del risultato ottenuto: «Il mio scopo non era di guadagnare ma di creare qualcosa di bello per la città e che duri nel tempo. Un’operazione che mi ha reso felice, lusingato e orgoglioso per essere riuscito a portarla a termine in poco tempo e con questi risultati».

