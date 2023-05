Turista olandese si accascia e muore a Taormina

Tragedia a Taormina dove è morto un uomo in visita alla città. Ieri pomeriggio, un turista olandese di 74 anni si è accasciato improvvisamente durante un’escursione nella zona di Madonna della Rocca. L’uomo faceva parte di una comitiva di 15 persone provenienti dalla stessa nazione, che stava visitando la splendida zona etnea.

Il gruppo di turisti aveva iniziato l’escursione il giorno prima, partendo da Linguaglossa e percorrendo le montagne circostanti, tra cui Graniti, Castelmola e infine Taormina. Durante la visita al Santuario di Madonna della Rocca, purtroppo, l’uomo è stato colto da un arresto cardiocircolatorio improvviso. Nonostante i tentativi di salvargli la vita, l’uomo è deceduto sul posto.

Sul luogo del dramma sono giunti immediatamente le forze dell’ordine e il personale sanitario del 118, ma nonostante tutto lo sforzo l’uomo non si è più ripreso. I Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno avviato un’indagine per stabilire le cause del decesso e le circostanze dell’evento.