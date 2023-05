Siciliano fortunato gioca al Million Day e vince 1 milione di euro

Vincita clamorosa al Millionday in Sicilia, la lotteria che ogni giorno mette in palio un milione di euro. ha visto registrare una nuova vincita nella città di Gela, in provincia di Caltanissetta.

Si tratta della prima vincita milionaria del mese di maggio e la diciottesima del 2023 per la popolare lotteria. La fortunata combinazione vincente è stata 8 19 36 40 46.

L’agenzia di stampa specializzata ‘Agimeg’ ha riportato la notizia dell’avvenimento. Ora a Gela è caccia che al felice e fortunato vincitore.

Il MillionDay è una lotteria basata sull’estrazione di 5 numeri compresi tra l’1 e il 55. I giocatori possono partecipare all’estrazione compilando una schedina o comunicando al ricevitore i numeri da giocare, anche tramite dispositivi mobili.

La vincita milionaria di Gela arriva dopo quella di Ischia dello scorso 28 aprile. Dal febbraio 2018, data di nascita del concorso, il MillionDay ha distribuito ben 254 vincite da un milione di euro. Questo successo ha reso la lotteria sempre più popolare e richiesta dai giocatori, che ogni giorno sperano di indovinare la combinazione vincente.

Ricordiamo che il gioco può provocare dipendenza e che bisogna giocare in modo moderato.

