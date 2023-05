Entrano con la droga in tasca al Palasport di Misimeri, denunciati tre minorenni

I Carabinieri della Compagnia di Misilmeri, a seguito dei numerosi danneggiamenti verificatisi nelle ultime settimane all’interno del locale Palazzetto dello Sport e, in risposta alle diverse segnalazioni pervenute dalla cittadinanza misilmerese, hanno predisposto mirati servizi di controllo che hanno consentito di individuare e denunciare a vario titolo 3 minorenni con l’accusa di spaccio e invasione di terreni o edifici.

I militari, opportunamente appostati all’interno del Palasport, hanno sorpreso i tre ragazzini che, avrebbero scavalcato le grate esterne dell’edificio e danneggiato la porta d’ingresso della struttura accedendovi abusivamente.

A seguito di perquisizione personale, uno dei tre minorenni, è stato trovato in possesso di 12 grammi di stupefacente, destinato alla vendita al dettaglio in quanto già diviso in 5 dosi tra hashish e marjuana. Il giovane, pertanto, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

La droga sequestrata è stata trasmessa al Laboratorio di Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per gli accertamenti di rito.

