Palermo, esplode appartamento: 80enne gravissimo al Centro Grandi Ustionati del Civico

A Palermo scoppia una bombola. Grave incidente al civico 4 di via Matteo Dominici, a Palermo, dove una bombola è esplosa all’interno della casa di un anziano di 80 anni. Fortunatamente, i vigili del fuoco sono stati rapidi a intervenire per salvare l’uomo.

La vittima è stata poi consegnata ai soccorritori del 118 che lo hanno immediatamente trasportato all’ospedale Civico, al Centro Grandi Ustionati.

Al momento gli investigatori stanno cercando di determinare cosa abbia innescato l’esplosione. L’anziano ferito è stato trasferito in ospedale in codice rosso ed è attualmente in gravi condizioni.

Non sono ancora state diffuse ulteriori informazioni riguardo alla portata dei danni causati dall’esplosione della bombola in via via Matteo Dominici. Il fatto che sia stato necessario il trasferimento in un centro specializzato per le grandi ustioni fa presupporre una situazione potenzialmente molto grave.