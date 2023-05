Palermo, camion perde carico in Viale Regione Siciliana: traffico in tilt

Un camion che trasportava un carico di lavorazione di agrumi ha perso il suo carico, causando il blocco dell’intera viale Regione Siciliana in direzione Trapani. L’incidente è avvenuto questa mattina, all’altezza di via Perpignano, causando una grande coda di traffico che si è estesa fino a corso Calatafimi.

Le autorità sono intervenute sul posto per gestire la situazione e per evitare ulteriori congestioni del traffico, che ha causato disagi e ritardi ai automobilisti e ai mezzi di trasporto pubblico. Il carico di agrumi caduti dalla parte posteriore del camion ha bloccato la carreggiata ed è stato necessario rimuovere il materiale dalla strada.

La perdita del carico in Viale Regione Siciliana non avrebbe causato incidenti o feriti, ma il blocco del traffico ha avuto un impatto significativo sulla circolazione in tutta la zona.