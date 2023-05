Gli spari e l’omicidio, ucciso un 44enne a San Gregorio di Catania

Omicidio a San Gregorio di Catania, comune della città metropolitana della città etnea. Un uomo di 44 anni è stato vittima di un omicidio a colpi di pistola all’ingresso di una residenza sita in via Masaccio.

Le autorità sono giunte sul posto in breve tempo, ma purtroppo la vittima è deceduta poco dopo l’arrivo dei soccorsi. Sono in corso le indagini da parte degli investigatori e della Procura distrettuale di Catania per individuare il responsabile di questo grave crimine.

Al momento, un uomo è stato portato nella caserma dei Carabinieri della compagnia di Gravina di Catania per essere interrogato sul suo presunto coinvolgimento nell’omicidio. Gli investigatori sono al lavoro per stabilire il movente dello sparo e le circostanze dell’accaduto.

La comunità di San Gregorio di Catania è al momento sotto shock per questo terribile evento.