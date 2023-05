Muore all’improvviso una ragazza di 23 anni, lutto nel Palermitano per Arianna Calì

Casteldaccia è in lutto per la morte improvvisa della giovane Arianna Calì, di soli 23 anni. La ragazza è deceduta ieri sera, dopo essersi sentita male a casa. Nonostante l’intervento dell’ambulanza del 118, la giovane non ha potuto essere salvata e le cause della morte sembrano essere dovute a un aneurisma. Lo riporta “La voce di Bagheria”.

Arianna Calì aveva appena conseguito la laurea in psicologia all’Università di Palermo e aveva frequentato il liceo classico di Bagheria. Era una ragazza solare e allegra, amata da tutti coloro che la conoscevano.

La notizia della sua morte improvvisa ha scosso profondamente la comunità di Casteldaccia e tutti coloro che avevano avuto modo di incontrare Arianna.

La redazione si unisce al dolore della famiglia Calì e a tutti coloro che hanno perso un amico, una figlia, una compagna di vita.