A Ballarò spunta la droga con Scarface, un uomo arrestato

Continua incessante l’azione di contrasto dei Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo allo spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope nei diversi quartieri della città. Nel corso di un servizio preventivo e repressivo eseguito all’interno dello storico quartiere di Ballarò, i militari della Compagnia di Palermo Piazza Verdi hanno arrestato un 50enne palermitano, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di una perquisizione, l’uomo già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di 3 panetti di hashish contrassegnati con le effigi di Scarface, per un peso complessivo di 290 grammi circa e la somma di 286 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività illecita. La droga rinvenuta è stata sequestrata e sarà campionata e analizzata dal Laboratorio di Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo al fine di accertare il principio attivo della stessa.

L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo che ha disposto nei confronti dell’uomo l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.