Tragedia ad Agrigento. Questa mattina, nella frazione di Montaperto, è stato ritrovato il cadavere di un uomo di 87 anni. L’uomo sarebbe morto carbonizzato nell’intento di spegnere un incendio vicino al suo terreno.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe tentato di domare le fiamme, che si erano rapidamente propagate nelle adiacenze del suo terreno. Purtroppo, probabilmente a causa di una fatalità o di un improvviso scoppio di fiamme, l’uomo è rimasto intrappolato e non è riuscito a salvarsi.

Immediatamente sul posto sono giunti i carabinieri, il personale sanitario e i vigili del fuoco, che hanno cercato di fare il possibile per salvare la vita dell’uomo. Purtroppo, nonostante gli sforzi, i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvare la vita dell’anziano.

Le autorità stanno conducendo le indagini per stabilire la dinamica dei fatti e determinare le cause del tragico incendio. La comunità agrigentina è sotto shock per questa tragica vicenda e la solidarietà va alla famiglia dell’uomo scomparso.

Questa mattina invece a Palermo un uomo è rimasto ustionato dopo l’esplosione di una bombola del gas all’interno del suo appartamento. L’uomo estratto dai vigili del fuoco dalla casa, è stato trasferito in gravi condizioni all’Ospedale Civico nel centro grandi ustionati.