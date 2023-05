Papa Francesco in prima pagina sul Wall Street Journal con un vassoio di cannoli siciliani

L’immagine di Papa Francesco con un vassoio di cannoli siciliani campeggia sulla prima pagina sul The Wall Street Journal. Il Pontefice ha ricevuto in dono i dolci tipici siciliani dai membri della Società delle Divine Vocazioni. L’ente promuove le vocazioni religiose lo ha donato in occasione dell’udienza di martedì, primo anniversario della canonizzazione di San Giustino Russolillo, fondatore dei vocazionisti.

Il Papa e la sua passione per i Cannoli siciliani

Non è la prima volta che il Papa appare in una foto assieme a un vassoio di cannoli siciliani. L’ultima il 23 dicembre 2019 quando, nel giorno del suo 83esimo compleanno, Francesco è stato immortalato con i fratelli pasticcieri Paolo, Salvatore e Filippo Alessi, da Mazzarino. Questi ultimi avevano preparato mille cannoli da distribuire a oltre 700 poveri di Roma invitati alla “festa” nella Sala Nervi. I dolci, rigorosamente con ricotta di pecora, gocce di cioccolato e granella di pistacchio, erano serviti su un vassoio in ceramica di Caltagirone. Tra questi anche un cannolo gigante da 30 chili. In quell’occasione il Pontefice disse: “Siete voi le frecce del Sud dell’Italia”.

.

Il cannolo, dolce tipico siciliano a base di pasta fritta ripiena di ricotta. È un dolce molto apprezzato da Papa Francesco che non perde occasione per gustarne qualcuno, come testimoniano le diverse foto che lo ritraggono sorridente con un cannolo in mano.

A Papa Francesco anche il caffè da Palermo

Qualche giorno fa, il Papa ha anche ricevuto un regalo dalla torrefazione Stagnitta di Discesa dei Giudici, a Palermo: una miscela di caffè da preparare con la moka. L’idea di inviare il caffè al Santo Padre è nata in modo fortuito, grazie ad una serie di coincidenze felici. L’omaggio ha compiuto il suo viaggio fino alla residenza di Santa Marta, nella Città del Vaticano, dove Papa Francesco è solito gustare il caffè fatto con la classica moka Bialetti, servito in una tazza. Il proprietario della torrefazione, Rosario Marchese, ha incluso nel pacco anche miele, scorze di arancia candita e pistacchi. La sorpresa di Marchese è stata grande quando ha ricevuto un biglietto di ringraziamento dal Papa.