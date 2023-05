Pulisce il tetto e precipita giù, ricoverato in gravi condizioni

Un uomo di quarant’anni residente a Biancavilla è stato trasportato in condizioni gravi all’ospedale Cannizzaro di Catania, nel primo pomeriggio di oggi, in seguito ad un grave incidente domestico. L’uomo sarebbe scivolato dal tetto della sua casa cadendo per alcuni metri mentre cercava di rimuovere la cenere vulcanica caduta negli ultimi giorni dopo l’eruzione dell’Etna.

.

La vittima è stata trasferita in elisoccorso al traumatologico del nosocomio, dove è stata subito intubata e sottoposta ad esami diagnostici per verificare l’entità delle lesioni subite. L’uomo versa attualmente in gravi condizioni e risulta ricoverato presso il Trauma center del Cannizzaro.

Secondo quanto riportato da LiveSicilia, l’uomo avrebbe compiuto l’operazione di pulizia senza le adeguate precauzioni, cadendo poi accidentalmente dal tetto della sua abitazione. La gravità delle lesioni riportate ha reso necessario il ricovero d’urgenza del quarantenne in ospedale.