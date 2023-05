Bonus mobili ed elettrodomestici: come richiederlo, come funziona, a chi spetta

I bonus edilizi prorogati dal governo sono numerosi e servono ad incentivare la riqualificazione energetica del nostro paese. Secondo i dati Enea, in Sicilia, ad inizio 2023 solo i lavori asseverati con il Superbonus erano 24 mila, con oltre 4 miliardi di spesa. Cifre interessanti, che daranno sicuramente un nuovo volto a diverse zone della regione.

Tra le agevolazioni da affiancare alle ristrutturazioni c’è anche il bonus mobili ed elettrodomestici che ha l’obiettivo di arredare con mobili ed elettrodomestici moderni ed efficienti le case oggetto di interventi di ristrutturazione. Prima di procedere alla sostituzione dell’elettrodomestico, non bisogna dimenticare tuttavia che, qualora fossero già presenti degli elettrodomestici, anche danneggiati, possono essere riparati e che a Messina così come in tutta la Sicilia è possibile richiedere la riparazione di elettrodomestici anche fuori garanzia.

Tornando al bonus mobili ed elettrodomestici, ecco come richiederlo, come funziona e a chi spetta.

Bonus mobili ed elettrodomestici: come richiederlo

Il bonus mobili ed elettrodomestici è un’agevolazione fiscale che permette di avere una riduzione del 50% sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici per un’unità immobiliare oggetti di intervento di ristrutturazione. Per richiedere la detrazione è obbligatorio eseguire i pagamenti con bonifico, carta di credito o carta di debito.

Se si opta per il bonifico è necessario inserire la giusta causale e i dati del contribuente.

Il bonus viene riconosciuto anche se l’acquisto viene effettuato con rateizzazione, a patto che la società che eroga il finanziamento a rate provveda a pagare il corrispettivo con le medesime modalità del pagamento completo.

Bisogna inoltre conservare i seguenti documenti:

attestazione del pagamento;

tutte le fatture contenenti la natura, la qualità e la quantità dei beni acquistati;

I beni acquistati con il bonus devono infine essere comunicati al sito dell’Enea, mediante una procedura online entro 90 giorni dall’acquisto. Una comunicazione tardiva o una mancata trasmissione non implica però la perdita del diritto all’agevolazione.

.

Bonus mobili ed elettrodomestici: come funziona

La detrazione del 50% sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici viene riconosciuta per l’acquisto di mobili nuovi ed elettrodomestici di classe non inferiore ad A per forni, alla E per lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie, classe F per frigoriferi e congelatore. L’obiettivo è favorire gli acquisti di elettrodomestici efficienti, che sono utili per risparmiare in bolletta, secondo il vademecum di Enea.

Per richiedere il bonus, i lavori nell’abitazione per cui verranno acquistati devono essere già iniziati a partire dall’anno precedente a quello in cui si acquistano i beni. La detrazione Irpef viene ripartita in 10 rate annuali di pari importo e il tetto di spesa per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre del 2023 è di 8.000 euro.

Bonus mobili ed elettrodomestici: a chi spetta

Possono usufruire del bonus tutti i contribuenti proprietari di immobili che stanno realizzando presso la propria abitazione dei lavori di ristrutturazione. Il bonus è valido per una singola unità immobiliare. Lo stesso contribuente può quindi richiedere più bonus se sta effettuando lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari.

Hanno diritto al bonus anche i locatari, i soci di cooperative e gli imprenditori in relazione agli immobili che non rientrano tra i beni strumentali o merce.

Se sostengono le spese e sono intestatari di bonifici e fattura, possono fruire dell’agevolazione anche: