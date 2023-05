Una marea di devoti a Palermo per Santa Rita, la Santa delle cause impossibili

Santa Rita è una santa molto amata dai palermitani, che ne hanno fatto la loro protettrice. La sua festa viene celebrata il 22 maggio di ogni anno, e per i cittadini di Palermo, è un giorno molto importante. La devozione per Santa Rita non è nuova per i palermitani, ma è stata rinvigorita negli ultimi anni grazie all’opera del Vescovo di Palermo, Corrado Lorefice. Il Vescovo ha deciso di dedicare l’anno 2021 alla Santa, proclamandola patrona di Palermo per tutto l’anno.

Santa Rita è considerata la santa delle cause impossibili, ed è spesso invocata dai fedeli in momenti di difficoltà. La sua vita è stata segnata da grandi sofferenze, ma anche da un profondo amore per Dio. Rita sposò un uomo violento, che la maltrattò per anni. Dopo la morte del marito, i figli giurarono vendetta, ma Rita riuscì a convincerli a perdonare il padre. La sua vita fu segnata anche dall’esperienza della ferita sulla fronte, che emise sangue per molti anni, ma che lei accettò come un segno dell’amore di Cristo per lei.

La devozione perSanta Rita è presente in molti luoghi di Palermo. La chiesa di Santa Rita, situata nel quartiere di Kalsa, è un punto di riferimento per i fedeli che ogni anno vi si recano in occasione della festa. Il giorno della festa, la chiesa è decorata con fiori e lumini, e si svolgono processioni e preghiere. Inoltre, molti palermitani portano il nome di Rita in onore della Santa.

Ma la devozione per Santa Rita va oltre la festa del 22 maggio. Durante tutto l’anno, molti fedeli si recano nella chiesa di Santa Rita per pregare e chiedere la sua intercessione. Inoltre, molte famiglie palermitane hanno un’immagine o una statua di Santa Rita in casa, come segno di devozione e protezione.

La figura di Santa Rita è stata anche fonte di ispirazione per molte opere d’arte e letterarie. Il poeta Salvatore Quasimodo ha dedicato alla Santa una poesia, mentre il pittore Renato Guttuso ha dipinto una tela che raffigura Santa Rita.

La devozione per Santa Rita è un elemento importante della cultura e della tradizione palermitana. La sua figura rappresentala forza di fronte alle difficoltà e l’amore per Dio, valori che i palermitani hanno sempre cercato di mantenere vivi. In un mondo in cui la fede sta diventando sempre più marginale, la devozione per Santa Rita rappresenta un simbolo di speranza e di rinascita per la città.

Inoltre, la devozione per Santa Rita è un’occasione per riflettere sui valori della solidarietà e della condivisione. Durante la festa, infatti, molti palermitani si impegnano nell’organizzazione delle processioni e dei festeggiamenti, dimostrando un grande spirito di collaborazione e di partecipazione.

La figura di Santa Rita rappresenta dunque un patrimonio culturale e religioso di inestimabile valore per i palermitani. La sua devozione è un segno di speranza per una città che ha dovuto affrontare tante difficoltà nel corso della sua storia, ma che ha sempre saputo rialzarsi grazie alla forza della fede e della solidarietà.

In conclusione, la devozione dei palermitani per Santa Rita è un elemento fondamentale della cultura e della tradizione della città. La sua figura rappresenta la forza di fronte alle difficoltà e l’amore per Dio, valori che continuano a guidare la vita dei cittadini di Palermo. La festa di Santa Rita rappresenta un momento di condivisione e di solidarietà, che unisce la comunità in un grande abbraccio di fede e di speranza.