Palermo e Roma ancora più vicine, arrivano i voli di AeroItalia

Dal primo giugno una nuova rotta collegherà Palermo a Roma Fiumicino tre volte al giorno e per tutta la settimana.

Ad operare sulla nuova rotta sarà la compagnia AeroItalia.

.

Sarà così ampliata l’offerta di collegamenti con la capitale, anche in seguito alla battaglia condotta dal presidente della Regione Renato Schifani contro il caro biglietti da parte delle uniche due compagnie, Ita e Ryanair, che coprivano la tratta.

“Il mercato siciliano – dichiara Ugo Calvosa, executive vice president operation di Aeroitalia – è un mercato particolarmente interessante per chi fa il nostro mestiere, poiché è un mercato vivace da un punto di vista economico e che necessita dal punto di vista del trasporto di quello aereo. Non c’è concorrenza di categoria, il treno o altre modalità attraverso le quali raggiungere la Sicilia sono tutte estremamente più onerose in termini di tempo.