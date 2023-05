Instagram non funziona, è #instagramdown

Nella serata di oggi, a partire dalla tarda serata del 21 maggio, Instagram ha iniziato a dare problemi di caricamento della bacheca. Gli utenti hanno segnalato l’errore “impossibile aggiornare il feed”, ma non è stata data alcuna comunicazione da parte dell’azienda californiana riguardo al malfunzionamento.

L’hashtag #instagramdown è impazzato sui social network funzionanti, sopratutto su Twitter, che si riempie di lamentele quando Instagram o Facebook non funzionano, mentre gli utenti cercavano disperatamente soluzioni al problema. Finora nessuno ha trovato una soluzione fattibile e le bacheche restano completamente vuote.

Innumerevoli utenti hanno segnalato il problema, lamentando l’impossibilità di visualizzare le proprie foto e quelle degli altri utenti. Molti si sono rivolti ai forum online per cercare aiuto e trovare una soluzione al problema, mentre altri hanno deciso di aspettare pazientemente che il social network torni a funzionare.

Non è la prima volta che Instagram si trova ad affrontare un problema di questo tipo. In passato, il social network è stato oggetto di numerosi malfunzionamenti, alcuni dei quali hanno causato disagi a milioni di utenti in tutto il mondo. L’azienda ha semprefornito tempestive comunicazioni riguardo ai problemi riscontrati e ha lavorato per risolverli nel minor tempo possibile.

Al momento, non è chiaro cosa abbia causato il malfunzionamento di Instagram e quanto tempo ci vorrà per risolvere il problema. Gli utenti, intanto, continuano a seguire gli sviluppi della situazione e ad attendere il ripristino del social network. Su Twitter impazza l’hashtag #instagramdown.