Il medico palermitano Khalil Fattouch tra i massimi esperti mondiali della valvola mitrale

PALERMO – Il dottor Khalil Fattouch, noto cardiochirurgo palermitano, è stato recentemente confermato tra i membri del prestigioso board del Mitral Conclave, un congresso internazionale dedicato alla chirurgia della valvola mitrale del cuore. Il convegno, promosso dall’Associazione Americana di Chirurgia Toracica (AATS), si è tenuto a New York il 4 e 5 maggio 2023.

Un simposio con importanti argomenti

Il prof. Fattouch, direttore del dipartimento di chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare presso Maria Eleonora Hospital di Palermo, è l’unico italiano a far parte della commissione del Mitral Conclave dal 2017. Durante il simposio, il medico siciliano ha moderato sessioni su diverse tematiche, tra cui tecniche minimamente invasive per la riparazione della valvola mitrale e ultime frontiere nel trattamento chirurgico e percutaneo della valvola tricuspide.

Importanti impegni per il medico palermitano

Oltre al suo impegno nel Mitral Conclave, il prof. Fattouch è membro della commissione dell’AATS che valuta le candidature internazionali per le borse di studio dei medici in formazione e direttore della Mitral Academy, un’associazione italiana che si dedica alla condivisione dell’eccellenza nella cardiochirurgia riparativa.

A Palermo, presso Maria Eleonora Hospital, il prof. Fattouch guida un’équipe che esegue oltre 450 interventi all’anno per riparazioni e sostituzioni della valvola mitrale e per procedure di TAVI, la sostituzione percutanea della valvola aortica. Il cardiochirurgo è anche professore associato all’Università degli studi di Palermo.

Una carriera di grande successo

Nel corso della sua carriera, il dottor Fattouch ha pubblicato oltre 120 articoli scientifici e attualmente coordina un trial internazionale per determinare la strategia ottimale per casi di riparazione concomitante o meno della valvola tricuspide durante le procedure sulla valvola mitrale (PROCIDA trial). Inoltre, è a capo del progetto ENDO TAVI per lo studio e la ricerca nel campo del trattamento della valvola aortica percutanea. L’esperienza del prof. Fattouch abbraccia tutti gli aspetti della cardiochirurgia nell’adulto, con particolare attenzione alle patologie strutturali, alle disfunzioni valvolari, alle procedure aortiche complesse, alla riparazione delle valvole e alle procedure transcatetere.