Tragedia a Palermo, si accascia e muore in strada

Un uomo è stato trovato senza vita in strada. Forse un malore è stato a stroncare la sua vita.

La vicenda si è consumata nel primo pomeriggio di ieri a Palermo. L’uomo morto è stato trovato in via Oreto. Si tratterebbe di un uomo senza fissa dimora che sarebbe morto a causa di un malore improvviso a pochi passi dalla stazione Centrale.

Non sono state fornite le generalità dell’uomo che è stato trovato disteso su un marciapiede all’ingresso di un bar di fronte alla chiesa di Sant’Antonio. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare visto che era già privo di vita.