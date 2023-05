Incidente a Terrasini: auto pirata investe due ragazzini, sindaco lancia appello

Un grave incidente si è verificato poco prima della mezzanotte di ieri a Terrasini, quando un’auto pirata ha travolto due ragazzi a bordo di un ciclomotore. L’automobilista, invece di fermarsi a prestare soccorso, è fuggito dal luogo dell’incidente. I Carabinieri sono al lavoro per rintracciare il veicolo e il responsabile.

L’impatto è avvenuto all’incrocio tra via Roma e corso Vittorio Emanuele III, dove, per cause ancora in fase di accertamento, i due mezzi si sono scontrati. I due ragazzini, G. R. e S. V., sono stati sbalzati a diverse decine di metri di distanza dal punto d’impatto.

Il sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci, ha lanciato un appello pubblico per cercare di rintracciare l’auto pirata e il suo conducente. Nel suo messaggio, il sindaco esprime solidarietà ai due giovani coinvolti nell’incidente e aggiorna sulla loro situazione medica: dopo le cure in ospedale, G. è tornato a casa, mentre S. dovrà restare ancora qualche giorno sotto osservazione presso la clinica Villa Sofia.

Maniaci ha anche rivolto un appello all’automobilista fuggitivo, chiedendogli di tornare sui suoi passi e autodenunciarsi alle forze dell’ordine. Nel frattempo, il sindaco si mostra fiducioso nel lavoro dei Carabinieri della compagnia di Carini e della stazione di Terrasini, convinto che presto riusciranno a identificare il responsabile dell’incidente.

Infine, il sindaco ha voluto incoraggiare i due ragazzi coinvolti nel drammatico episodio, augurando loro di superare presto questa brutta disavventura.