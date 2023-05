Drammatico schianto trattore-auto, un 47enne in gravi condizioni

Un violento incidente stradale si è verificato questa mattina tra contrada Necropoli del Fusco e la via per Canicattini, all’uscita sud di Siracusa. Nello scontro sono rimasti coinvolti un trattore ed una macchina, con il conducente dell’auto rimasto gravemente ferito.

Secondo le prime informazioni, l’impatto è stato molto violento e il 47enne al volante dell’auto è rimasto intrappolato tra le lamiere del mezzo. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco, che sono riusciti a estrarlo dall’abitacolo con l’ausilio di attrezzi specifici. Le contusioni riportate dal conducente sono talmente serie che si è reso necessario l’arrivo dell’elisoccorso.

Il tratto stradale è stato chiuso al traffico per consentire all’elicottero di atterrare e trasportare il ferito all’ospedale più vicino. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia municipale, che hanno avviato le indagini per stabilire le cause dell’incidente.

L’incidente ha causato disagi alla viabilità, con il traffico deviato su percorsi alternativi.