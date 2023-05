Si stacca ruota da trattore e centra un’auto, muore un uomo sulla provinciale

Non ce l’ha fatta l’uomo che è rimasto vittima di un tragico incidente stradale questa mattina lungo la SP14. Per lui era stato allertato un elisoccorso ma purtroppo l’uomo è deceduto. L’incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, 19 maggio, lungo la SP4, la cosiddetta Maremonti, a Siracusa.

La vittima è un uomo di 76 anni di Canicattì che di trovava all’interno di un’auto che si è scontrata in modo violento contro un trattore. L’auto a causa dell’impatto si è trasformata in una ammasso di lamiera a tal punto che per estrarre la vittima è stato necessario l’intervento del 118.

Inutile si è rivelato l’intervento del personale del 118 e di un elicottero. Dopo che i sanitari hanno prestato le prime disperate cure, infatti, l’uomo è deceduto.

Secondo quanto ricostruito fino a questo momento, dal trattore si sarebbe staccata una ruota che avrebbe centrato l’auto su cui viaggiava il 76enne. La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.