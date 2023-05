La Sicilia di nuovo in allerta, arrivano temporali e grandinate

Come ha anticipato direttasicilia.it questa mattina anche in Sicilia arriva il maltempo. Il dipartimento regionale di Protezione Civile ha appena emanato un nuovo bollettino per rischio meteo di colore arancione per quanto riguarda la porzione orientale dell’isola mentre ; per quanto riguarda la Sicilia occidentale l’allerta è di colore giallo. Per il weekend il meteo in Sicilia sarà caratterizzato dal maltempo.

In particolare, per le prossime 24-30 ore sono previsti sull’isola venti forti a burrasca, con forti raffiche dei quadranti Sud Est. Sono previste anche mareggiate lungo le coste esposte. Dal 20 maggio per le successive 24-36 ore sono previste Inoltre piogge Da sparse a diffuse con rovesci o temporali e cumulate localmente abbondanti. I fenomeni Saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica grandinate e forti raffiche di vento. Più diffuse anche a carattere di rovescio o temporale su Sicilia Orientale con quantitativi cumulati da quadrati fino a elevati, specie sui settori nord-orientali ironici.