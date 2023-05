Colpo di fortuna in Sicilia, centrato terno secco da oltre 22.000 euro

Colpo di fortuna al gioco del Lotto in Sicilia. Secondo quanto comunicato da Agipronews, nella città di Caltanissetta è stata indovinata una combinazione di tre numeri consecutivi per un valore di 22.500 euro sulla ruota di estrazione palermitana. L’ultima competizione del Lotto ha elargito circa 8,2 milioni di euro su tutto il territorio nazionale, per un totale di 442,6 milioni a partire dall’inizio dell’anno corrente.

