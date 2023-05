Palermo, ragazzino accoltella compagno di scuola: grave al Civico

Paura in via del Vespro dove un 14enne è stato aggredito e accoltellato da un compagno di undici anni. Il ragazzino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo intorno alle 16.

Il giovane è giunto in ospedale con ferite da arma da taglio in varie parti del corpo, tra cui un polmone perforato. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita, fanno sapere i medici.

L’aggressione sarebbe avvenuta nei pressi della scuola media Quasimodo che entrambi frequentano, anche se non è ancora chiaro se i fatti si siano svolti dentro l’istituto o appena fuori. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto e il movente che ha spinto l’undicenne ad accoltellare il compagno di scuola.

Si ipotizza una lite degenerata, forse per futili motivi, ma saranno gli inquirenti a fare luce sui fatti. Il ragazzino responsabile dell’aggressione è attualmente ricercato dalla polizia.