Schiaffi a bimbo disabile, due maestre a giudizio

Due maestre di una scuola di Agrigento sono state rinviata a giudizio con l’accusa di aver maltrattato un bambino disabile di 6 anni, colpendolo ripetutamente con schiaffi. Il pubblico ministero Gianluca Caputo ha richiesto il rinvio a giudizio, e il caso è stato assegnato al giudice per l’udienza preliminare Stefano Zammuto presso il tribunale di Agrigento.

Le due insegnanti, una delle quali addetta al sostegno, hanno optato per il giudizio abbreviato. Il procedimento è stato quindi aggiornato al 26 settembre. La madre del bambino, che ora ha 9 anni, si è costituita parte civile nel processo.

I sospetti sulla condotta delle maestre sono nati quando la madre ha notato lividi sul corpo del figlio al suo rientro dall’asilo nido. Preoccupata, si è rivolta ai carabinieri, che hanno avviato un’indagine e installato telecamere all’interno dell’aula.

Le registrazioni, effettuate tra il 3 e il 20 febbraio 2020, hanno documentato le presunte violenze ai danni del piccolo, che soffre di un disturbo dell’emotività legato alla sua disabilità. In particolare, il 20 febbraio 2020, una delle giornate più movimentate, il bambino sarebbe stato colpito da numerosi schiaffi su tutto il corpo in meno di 20 minuti per placare la sua agitazione.