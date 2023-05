Prestigioso riconoscimento per il siciliano Roberto Gervasi, è ambasciatore della fisarmonica nel mondo

Roberto Gervasi, il talento siciliano della fisarmonica jazz, è stato nominato ambasciatore della fisarmonica nel mondo dalla città di Castelfidardo, in provincia di Ancona, riconosciuta come la culla di questo strumento musicale. Il riconoscimento è un’importante benemerenza per il giovane artista palermitano, che ha conquistato palcoscenici internazionali grazie alla sua passione, ricerca e innovazione nel campo della fisarmonica.

La motivazione con la quale Gervasi è stato nominato ambasciatore sottolinea la sua versatilità e il suo talento puro, che ha saputo esportare la tradizione della fisarmonica italiana, soprattutto nell’ambito jazz, oltre i confini nazionali. Il Comune di Castelfidardo, infatti, è famoso in tutto il mondo per la produzione della fisarmonica, grazie all’ingegno di Paolo Soprani che realizzò nel 1863 la prima industria italiana di questo strumento.

Nel corso della sua carriera, Gervasi ha calcato palcoscenici prestigiosi, come il Birdland jazz di New York, il Drom e il Minton’s, seguendo le orme di mostri sacri del jazz come Charlie Parker e Miles Davis. Il suo successo è il frutto di una formazione musicale solida, che ha avuto inizio nella sua famiglia di musicisti e si è poi arricchita grazie agli studi presso la scuola di jazz del Brass group di Palermo e al suo trasferimento a New York nel 2016. Nel 2017, Gervasi ha prestato il suo talento alla serie televisiva Rai “Il giovane Montalbano”, suonando la fisarmonica per le colonne sonore composte da Olivia Sellerio.

Il prestigioso riconoscimento di ambasciatore della fisarmonica nel mondo conferito a Roberto Gervasi è un ulteriore motivo di orgoglio per la Sicilia e per l’Italia, che vedono in lui un autorevole testimonial delle potenzialità espressive dello strumento ad ancia e della tradizione musicale italiana nel panorama internazionale.

Il giovane fisarmonicista, che si definisce onorato di ricevere questa benemerenza, ha ringraziato il Sindaco Roberto Ascani, l’assessore Ruben Cittadini e tutta la giunta comunale di Castelfidardo per il riconoscimento. Grazie alla passione e al talento di artisti come Roberto Gervasi, la fisarmonica continua a vivere e a suscitare emozioni in tutto il mondo.