Ponte sullo Stretto, Webuil cerca 100 giovani ingegneri al Sud

Il colosso delle costruzioni Webuild, in prima fila nel progetto del Ponte sullo Stretto, ha lanciato il programma di selezione di 100 giovani ingegneri, laureandi o neolaureati presso le Università del sud Italia. “L’obiettivo del programma – spiega il gruppo – è favorire l’occupazione di giovani talenti provenienti dalle regioni dell’Italia meridionale, offrendo loro l’opportunità di lavorare in Webuild all’estero ma anche e soprattutto in Italia e nel Sud perché contribuiscano allo sviluppo delle loro regioni”.

Il programma intende anche promuovere gli Atenei del Sud Italia, valorizzandone l’eccellenza formativa e supportandoli nell’inserimento lavorativo dei loro studenti. “Il programma, dunque, intende offrire ai giovani provenienti dalle regioni del Sud Italia la possibilità di rimanere nelle loro regioni di origine, per formarsi grazie a un’offerta accademica di eccellenza e crescere in un contesto altamente professionalizzante”, ancora Webuild.

Gli interessati alle assunzioni Webuild per 100 ingegneri sono invitati a visitare questa pagina, all’interno della quale possono accedere a ulteriori dettagli sulle singole offerte cliccando sul percorso per il quale intendono proporsi. Per candidarsi dovranno poi cliccare sul link “Candidati qui”, che rimanderà a un’altra pagina in cui compilare un modulo online.