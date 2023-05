Incidente mortale a Palermo, muore in ospedale un uomo

Un altro incidente mortale ha scosso la città di Palermo. Questa volta, il tragico episodio si è verificato in via Duca degli Abruzzi, nel quartiere di Pallavicino, di fronte alla Palazzina Cinese.

La vittima, identificata come A. C., un uomo di 86 anni, è purtroppo deceduta successivamente al ricovero presso l’ospedale Villa Sofia. La polizia municipale, si è recata immediatamente sul luogo dell’incidente per avviare le indagini volte a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, sembra che l’incidente abbia coinvolto una Citroen C3 e una Hyundai Atos. Pare che l’uomo al volante della C3, per cause ancora sconosciute, abbia impattato contro la Atos che era parcheggiata. L’impatto è stato così violento che l’anziana è rimasto gravemente ferito e ha dovuto essere trasportato d’urgenza all’ospedale Villa Sofia. Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale medico, non è stato possibile salvargli la vita.