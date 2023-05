È siciliano l’olio più buono del mondo, premiato a New York

Arriva un nuovo riconoscimento per l’olio siciliano, che ha conquistato la medaglia d’oro della “Speciality Food Association” alla 51esima edizione dei Sofi Awards, a New York. I premi riconoscono la creatività e l’eccellenza culinaria e vengono giudicati da un pane di esperti, attraverso degustazioni anonime. Sono 97 le specialità alimentari che hanno ricevuto i trofei Gold e New Product.

Da oltre 50 anni i Sofi Awards premiano le migliori specialità alimentari a livello globale. Il premio viene assegnato a New York. Proprio in questi giorni la Specialty Food Association (SFA) ha svelato i vincitori della 51a edizione. L’ampiezza della creatività e della qualità mostrate dai vincitori di quest’anno rappresenta ciò che i Sofi Awards riconoscono da oltre 50 anni: il meglio del meglio nelle specialità alimentari”, ha osservato Denise Purcell di SFA . “L’innovazione e la cura che i membri di SFA mettono nei loro prodotti sono il fondamento del nostro settore e sono ciò che rende speciali gli alimenti speciali”.

Il premio Oro nella categoria dell’olio d’oliva è andato ad un olio siciliano. Il vincitore è stato l’olio biologico Dop Monte Etna “Natura Viva“, ottenuto da olive della varietà Nocellara dell’Etna, prodotto dalla famiglia Barbera. Si tratta di un olio d’oliva ottenuto da olive da agricoltura biologica che crescono esclusivamente alle pendici del vulcano. Gli uliveti locali, elementi distintivi dei paesaggi mozzafiato dell’area DOP Monte Etna, sono molto fertili grazie alle particolari proprietà conferite dal suolo vulcanico.

La Nocellara dell’Etna è una cultivar molto diffusa in Sicilia e si ritiene sia una delle più pregiate. Gli ulivi sono diffusi nella zona del vulcano, che vanta terreni ricchi di sali minerali: le piante crescono forti e sane e si caratterizzano anche per gli effetti degli sbalzi termici che intercorrono tra il giorno e la notte.

Questi meravigliosi ulivi danno vita a olive di grandi dimensioni e di peso particolarmente importante. Ogni oliva, infatti, ha un peso che si aggira intorno ai 6 grammi, in alcuni casi anche oltre.