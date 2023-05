Miracolo in Sicilia, giovane vivo dopo un volo di 50 metri

Raccoglie capperi e vola da una altezza di circa 50 metri. Un vero e proprio miracolo è avvenuto oggi in Sicilia.

Un uomo di 39 anni, originario di Barcellona Pozzo di Gotto, è stato ritrovato ferito e con diverse fratture in via Leonardo da Vinci a Milazzo, in provincia di Messina. Gli agenti della polizia municipale sono stati allertati dalle urla di dolore dell’uomo, che era rimasto intrappolato tra le sterpaglie dopo aver compiuto un volo di circa 50 metri dal Fortino dei Castriciani, una zona panoramica che si trova accanto alla cittadella fortificata.

I vigili del fuoco, giunti sul posto insieme al 118 e ai carabinieri, hanno effettuato un intervento particolarmente complesso. L’uomo è stato infatti recuperato grazie ad una barella, tra la fitta vegetazione nella quale era annidato. Le sue condizioni sono gravi e preoccupano i medici, che hanno riscontrato diverse fratture scomposte tra cui quella al bacino e un grave trauma cranico. L’uomo è stato trasferito in elisoccorso al Policlinico di Messina, dove gli verrà somministrata la terapia necessaria per assicurargli il recupero.

Al momento le cause dell’incidente sono ancora da accertare, ma sembra che l’uomo sia precipitato dalla piazza che si trova di fronte al castello di Milazzo mentre raccoglieva capperi. Una versione da verificare. Fortunatamente, l’impatto dell’uomo con l’albero di carrubo presente nella zona ha evitato il peggio.

L’intervento di soccorso ha determinato anche la chiusura delle strade che collegano piazza San Papino con via Grotta Polifemo e con piazza Roma, causando qualche difficoltà nel traffico veicolare.